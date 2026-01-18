Beyşehir'de Dünya Turu Yapan Bisikletçiler

Konya'nın Beyşehir ilçesi, dünya turu yapan bisiklet tutkunu ikilinin akrobatik gösterilerine sahne oldu.

Belçika'dan bisikletleriyle yola çıkarak Çin'e ulaşmayı hedefleyen Sophei Nerquin ve Julien Defaun, Türkiye'deki yolculuklarının Beyşehir durağında, Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

Kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından Beyşehir'de karşılaştıkları Türk misafirperverliği, gezgin çifte moral olurken, akrobatik hareketler sergiledi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bisiklet tutkunlarını ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Beyşehir'de besiciler bilgilendirme toplantısında buluştu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvansal üretimde verim kaybına yol açan hastalıklara karşı üreticileri bilgilendirmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve hayvan sağlığı birimi personeli, Yenidoğan Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için hayvan hastalıklarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok önemli konu ele alındı.

Üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişi yapılırken, sahadaki deneyimler de paylaşıldı.

Beyşehir'de imzalar atıldı, cami inşaatı başlıyor

Beyşehir'de Yeşilyurt Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek cami için Beyşehirli hayırsever iş insanı Yaşar Yapıcı ile Beyşehir Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

Yeni caminin bölgedeki sanayi esnafının ihtiyacına cevap vereceği belirtildi.

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, caminin Beyşehir'e ve sanayi esnafına hayırlı olması temennisinde bulunarak, hayırsevere teşekkür etti.