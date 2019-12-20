Beyşehir'de kadına yönelik şiddet toplantısı - Son Dakika
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Beyşehir'de kadına yönelik şiddet toplantısı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısında ülkede giderek artan kadına şiddet olaylarına karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Beyşehir'de kadına yönelik şiddet toplantısı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısında ülkede giderek artan kadına şiddet olaylarına karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, gazetecilere yönelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kadına şiddet mevzusunun günümüzde ülke gündeminde önemli bir yer işgal ettiğini belirtti.

Özdemir şunları kaydetti:

"Her gün basınımızda da gördüğümüz gibi kadınlarımız kendilerine yönelik darp ve diğer yönü ile şiddet, hatta ölümlere varan kötü muamelelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bugün burada kadınlara yönelik şiddet noktasında birtakım çözümler yer alınabilirse tabi bizi bu mutlu kılacak. Gerçekten toplumumuzun önemli yarası haline gelen kadına şiddet konusunun önlenmesi ve engellenmesi noktasında mevzuatta ve gelen yazı, dilekçeler çerçevesinde buradaki kurul üyelerimizle beraber toplantı yapıyoruz. Toplantımızın bu anlamda bir katkı sağlaması dileğiyle katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Kaymakam Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Kurt, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ve diğer yetkililer katıldı.

Yusuf Özdemir, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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