Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile KTO Karatay Üniversitesi arasında "eğitimde işbirliği" protokolü imzalandı - Son Dakika

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile KTO Karatay Üniversitesi arasında "eğitimde işbirliği" protokolünün imzalandığı bildirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ekonomik açıdan kalkınması adına önemli çalışmalar yürüten Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Bu kapsamda, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile oda olarak eğitimde işbirliği protokolünü imzaladıklarını vurgulayan Akbıyık, konuyla ilgili şu ayrıntılara yer verdi:

"İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, birinci derece yakınlarına ve eşlerine yüzde 15 destek bursu sağlanacaktır. Bu çerçevede, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odamız da üyelerine bu işbirliği kapsamında yeni süreçte eğitim ayrıcalığı sunmaktadır. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz, birinci derece yakınlarına ve eşlerine, üniversitenin lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde yüzde 15 oranında indirim ve 10 eşit taksitte ödeme imkanından yararlanabilecektir."