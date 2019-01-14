Son Dakika Haberleri: Bıg AP Adaylarını Belirledi! İlk 10'da 8 Kişi Farklı Kökenden

Bıg AP Adaylarını Belirledi! İlk 10'da 8 Kişi Farklı Kökenden

2 saat önce

BIG, AP seçimlerine 40 kişiden oluşan aday listesiyle katılacak.

Bıg AP Adaylarını Belirledi! İlk 10'da 8 Kişi Farklı Kökenden, System.String[]
BIG, AP seçimlerine 40 kişiden oluşan aday listesiyle katılacak. Seçim listesinin ilk on sırasını alan adayların sekiz farklı etnik kökenden olması dikkati çekti. BIG Almanya yönetimi, eyalet başkanları ve delegelerin katıldığı Frankfurt'taki parti kongresinde konuşan BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, şunları söyledi:

" Avrupa'da bir ilke imza attık. Seçim pusulasının ön yüzünde yer alan 10 adayımız sekiz farklı milletten oluşuyor. Bu aynı zamanda Avrupa'nın gerçek seçmen profilini gösteriyor. Bu seçimler Avrupa'da bir dönüm noktası olacak. Tüm göçmenleri seçime mobilize edeceğiz. Almanya'da 10 milyon göçmen, 2.3 milyon Müslüman ve 1.3 milyon Türk seçmen var. Sadece bunların oylarıyla Avrupa Parlamentosuna birkaç aday göndermemiz hiç de zor değil."

BIG'in AP seçim listesinin ilk on sırasında yer alan isimler şöyle: 1. Haluk Yildiz - Bonn 2. Nils von Bergner - Hamburg

3. Dr. Tarek Ali - Wiesbaden 4. Ismet Misirlioglu - Berlin

5. Sasa Olevic - Hamburg

6. Maha Watta Kamano - Bonn

7. Canan Azak - Andernach

8. Kaisa Ilunga - Bonn

9. Dipl.-Ing. Tarak Mtibaa - Stuttgart

10. Dr. Emad Bünyadi - Essen
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34 

Haluk Yıldız, Frankfurt, Almanya, Avrupa, Güncel
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