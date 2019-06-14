Son Dakika Haberleri: BİK hizmetleri artık e-Devlet'te
Son Dakika Güncel Haber

BİK hizmetleri artık e-Devlet'te

1 saat önce

Basın İlan Kurumu (BİK), Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda TÜRKSAT ile imzaladığı protokol kapsamında bazı hizmetlerini e-Devlet Kapısı üzerinden vermeye başladı.

BİK hizmetleri artık e-Devlet'te, System.String[]
Basın İlan Kurumu (BİK), Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda TÜRKSAT ile imzaladığı protokol kapsamında bazı hizmetlerini e-Devlet Kapısı üzerinden vermeye başladı.
BİK'ten yapılan açıklamada, kurumun Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda, TÜRKSAT ile imzalanan protokol 12 Haziran'da hayata geçirildi.
Bu kapsamda www.bik.gov.tr üzerinden sunulan hizmetlerin bazıları e-Devlet Kapısı üzerinden de verilmeye başlandı.
TÜRKSAT ile yapılan protokol çerçevesinde e-Devlet üzerinden yayınlanan e-uygulamalar şöyle:
"e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapabilen kullanıcıların yetkileri doğrultusunda İlan Bilişim Sistemine (İLANBİS) erişebilmelerine olanak sağlayan kimlik doğrulama sistemi entegrasyonu, Basın İlan Kurumunun ürettiği evrakların doğrulanması, gazete ve dergilerin basın ahlak esaslarına aykırı davranışına dair şikayetlerin Basın İlan Kurumuna yapılması ve sorgulanması, basın çalışanlarının e-Devlet üzerinden borç talep sorgulaması, reklam ajanslarının (prodüktör) tescil başvurularının alınması ve sorgulanması, UYAP üzerinden gelen resmi ilanların ücretlerinin sorgulanabilmesi, resmi ilan ve reklamların il, kurum ve gelen evrak numarasına göre ilana ilişkin bilgileri sorgulaması, resmi ilan ve reklam verilebilecek süreli yayınların harita üzerinden illere, yayın türü, içeriğine göre seçilip sorgulanması, ülke genelinde resmi ilan yayınlayan gazetelerin basılı nüshalarının ilk sayfalarının gösterimi."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Basın İlan Kurumu, Dönüşüm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu geçti Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİK hizmetleri artık e-Devlet'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]