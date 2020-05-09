Bilecik'te berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförler, belediye tarafından ücretsiz dezenfekte edildi.



Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 71 adet berber, kuaför ve güzellik salonuna dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya gelen ekipler, sırasıyla ildeki bütün kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etmek üzere göreve başladı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ekiplerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Konuyla ilgili bilgi veren Gürses, "Ekiplerimiz, şehrimizdeki kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etme çalışmasına başladı. Amacımız halkımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet almasıdır." dedi.



Berber Önder Yıldırım da bütün hazırlıklarını tamamladıklarını, gerekli hijyen kurallarına uyarak, halka hizmet vereceklerini ifade etti.