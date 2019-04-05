Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

56 dakika önce

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.

Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehitleri unutmayarak Rüstem Paşa Camiide Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Osmaneli Müftülük personeli tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından Rüstem Paşa Cami imam hatibi Kadir Sungur birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ülkenin güvenliğinin önemine değinen Sungur, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere, askerlere tüm güvenlik güçlerine rahmet diledi. Gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade eden Sungur, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi. Konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan amin denildi.

Mevlit programına; Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Program, daha sonra katılanlara gül suyu ve lokum ikram edilerek sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:56 Kaynak: İHA

10 Nisan, Emniyet Müdürlüğü, Osmaneli, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]