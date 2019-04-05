Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
56 dakika önce
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.
Osmaneli
İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehitleri unutmayarak Rüstem Paşa
Camiide Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Osmaneli Müftülük
personeli tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından Rüstem Paşa Cami imam hatibi Kadir Sungur birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ülkenin güvenliğinin önemine değinen Sungur, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere, askerlere tüm güvenlik güçlerine rahmet diledi. Gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade eden Sungur, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi. Konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan amin denildi.
Mevlit programına; Kaymakam Naif Yavuz
, Belediye Başkanı Münür Şahin
, AK Parti
İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz
, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı
, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Program, daha sonra katılanlara gül suyu ve lokum ikram edilerek sona erdi. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:56 Kaynak: İHA
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu