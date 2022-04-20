BİLECİK'TE TOPRAK KAYMASI ENDİŞE YARATTI - Son Dakika

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde çevre yoluna ve yerleşim alanlarına yakın bölgede toprak kayması meydana geldi. Endişe yaratan toprak kaymasına ilişkin belediye ve karayolları ekiplerince inceleme yapıldı.

Söğüt ilçesine bağlı Türkmenbaşı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Yol ve yerleşim alanlarına yakın mevkiide oluşan toprak kayması çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Kaymanın yaşandığı alanda toprak üzerinde oluşan yarıkların yer yer 15-20 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve karayolları ekipleri toprak kaymasının yaşadığı bölgede incelemelerde bulunurken, gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.