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Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Üretken Köy Projesi' tanıtım programı gerçekleştirildi

Bilecik'te "Üretken Köy Projesi" tanıtım programı gerçekleştirildi

8 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Üretken Köy Projesi" tanıtım programı Bahçecik köyünde gerçekleştirildi.

Bilecik'te

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Üretken Köy Projesi" tanıtım programı Bahçecik köyünde gerçekleştirildi.


Düzenlenen programa Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret Odası Üyesi Hakkı Aynur ve üreticiler katıldı. Burada bir açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te bulunan 248 köye 248 tane ayrı proje gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Mevcut köyde yüzde 50'si üretici katkılı, yüzde 50'si destekli 3 bin kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtılarak törenle güz ekimleri yapmaktayız. Bu proje kapsamında köylerimizde yem bitkisi ekişleri teşvik edilerek hayvancılıkta yem maliyetlerinin yüzde 50 oranında düşürülmesi hedeflenmektedir. 2019/2020 yılı içerisinde pilot bölge seçilen Bahçecik köyünde hayvancılık yapan bütün hayvan yetiştiricileri bir araya getirilerek hayvanlarının ihtiyaç duyduğu yem bitkilerini kendi arazilerinde üretmeye ikna ettik. Proje ile mevcut köyde birinci ürün olarak 300 dekarlık bir alana yem bezelyesi ekilişi ve ikinci ürün olarak 150 dekarlık bir alana silajlık mısır ekimi yapılarak hayvancılık yapan üreticilerin bir yıllık kaliteli yem materyali karşılanmış olacaktır. Projenin uygulanmasına her sene bir köyde olmak üzere devam edilmesi düşünülmekte ve böylece orta uzun vadede ilimiz ve ülkemizin diğer köylerine örnek olunması hedeflenmekteyiz. İlimizdeki 248 köyde 248 ayrı proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bahçecik, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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