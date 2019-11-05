Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki Fenerbahçelilerden kaynaşma kahvaltısı
Son Dakika Spor Bilecik'teki Fenerbahçelilerden kaynaşma kahvaltısı

Bilecik'teki Fenerbahçelilerden kaynaşma kahvaltısı

7 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren genç ve üniversiteli Fenerbahçeliler kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi.

Bilecik'teki Fenerbahçelilerden kaynaşma kahvaltısı, System.String[]

Bilecik'te faaliyet gösteren genç ve üniversiteli Fenerbahçeliler kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi.


Bilecik Genç Fenerbahçeliler ile Bilecik Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler (Bilecik ÜNİGFB) ortaklaşa düzenledikleri kaynaşma kahvaltısında renkli görüntüler meydana geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci'nde katıldığı kahvaltıda taraftarlar tezahüratlar ve marşlar söylediler. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Kurucu Başkanı Alper Badak, böylesine güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Bilecik ÜNİGFB Başkanı Şerif Demirkan Demir ise; kendilerine yalnız bırakmayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci'ye teşekkürleri ileterek, üniversiteye yeni başlayan üniversite öğrencilerinin böylesi etkinlikler de kaynaştığı ve birbirlerinin tanıdıklarını söyledi.


Öte yandan Bahçelievler Mahallesi Süvari Kafede düzenlenen kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafı çekinilirken, böylesi etkinliklerin devam edileceği bildirildi. - BİLECİK

Fenerbahçe Spor Kulübü, İbrahim Taş, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
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