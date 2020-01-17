Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak - Son Dakika

Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak

6 saat önce

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda değerlendirilecek.

Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak, System.String[]

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda değerlendirilecek.

İnşasından bu yana mistik bir yapı olarak hayranlık ve cazibe sembolü olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle pek çok amaca hizmet eden bir dünya mirası. Ayasofya'nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu', 24-25 Eylül 2020'de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Farklı disiplinlerden gelen fikirleri paylaşmak, görüş alışverişlerinde bulunmak amaçlarıyla düzenlenen sempozyum; mimarlık, sanat tarihi, koruma, şehir planlaması ve inşaat mühendisliği alanındaki araştırmalardan ortaya çıkacak zengin bulguların paylaşılacağı bir platform olmayı hedefliyor. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Takeshi Ishizaki, Prof. Gino Mirocle Crisci ve Doç. Dr. Hasan Fırat Diker'in ana konuşmacı olduğu sempozyum 28 Şubat'a kadar bildiri gönderimine açık olacak.

Sempozyumun ana konuları ise şu şekilde belirlendi:

"Anıtın mimarisi ile sanat ve mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve korunması, anıtın kentsel çevresi ve bu çevrenin korunması, inşaat ve jeofizik mühendislikleri alanlarında yapısal özellikleri, deprem riski, jeo-fiziksel araştırmalar, hasarsız yöntemlerle yapılan testler ve sonuçları."


Ayasofya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı
İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı Obez DEAŞ üyesi, yakalandığı sığınaktan kamyonla götürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]