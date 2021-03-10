İzmit'te oto ve halı yıkamacılara düzenleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalışma saatleri ve metrekare kriterleri getirilerek mesken altlarında oto ve halı yıkama işletmesi açılmaması kararı alındı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, oto yıkama ve halı yıkama faaliyetinde bulunan işyerleriyle ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma yapıldığı, bu alanda çalışan işyerlerinin ruhsat alabilmesi için gerekli koşullarda yeniden düzenlemeye gidildiği aktarıldı.

Evlerin altında oto yıkama ve halı yıkama işletmesi açılmasına izin verilmeyeceği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

"Şikayetler üzerine İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenen ve meclis kararıyla uygulamaya konulan yönergeye göre; bu iki hizmeti sunan işyerleri için metrekare alanı belirlendi, çalışma saatleri sınırlandırılarak bir standarda bağlandı ve meskenlerin altında çalışmamalarına karar verildi. Bundan sonra İzmit sınırlarında yeni açılacak, devir ya da yer değişikliği yapacak oto yıkama ve halı yıkama şirketleri bu kriterlere tabi tutulacak. İşyeri açabilmek için gerekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmek için metrekare, çalışma saati ve mesken altı olmaması kriterlerini de yerine getirecek işletmeler çalışma izni alabilecek."