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Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar - Son Dakika

Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

16.11.2021 13:19

Hatay'da özel halk otobüsüne binen iki kişi, otobüsün koltuklarını çaldı. Hırsızlık eylemi güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüsün şoförü, koltuklarının geri getirilmesini istedi.

13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

2 YOLCU, KOLTUKLARI SÖKTÜ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü. Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bu kadarına da pes! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını böyle çaldılar

"İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN"

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?" diye konuştu.

Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Halk Otobüsü, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar - Son Dakika


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