Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında gerçekleştirdiği önleyici kolluk faaliyeti sırasında 4 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Şüpheliler, kazı sırasında kullanılan bir hilti ve 6 muhtelif kazı malzemesiyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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