Üye Girişi
Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

05.12.2021 14:37
Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında gerçekleştirdiği önleyici kolluk faaliyeti sırasında 4 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Şüpheliler, kazı sırasında kullanılan bir hilti ve 6 muhtelif kazı malzemesiyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 14:33 Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek 14:24 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Son Dakika Haberleri
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:25 Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
14:11 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
13:50 Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım
13:49 Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı         
14:40
Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı         
14:25
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 14:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement