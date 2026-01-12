Bingöl\'de Kar Yağışı 30 Köy Yolunu Kapattı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar küreme çalışması yaptı.