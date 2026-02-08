Bingöl\'de kayak merkezinde feci kaza: 6 yaralı

Bingöl'de yer alan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.