Bingöl\'de kayak merkezinde feci kaza: 6 yaralı

Bingöl'de yer alan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak takımıyla peş peşe giden vatandaşlardan biri, dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelen kişi ile çarpıştı. Çarpışmayla birlikte kayakçılar, bir grubun arasına daldı.
Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
