Bingöl haberi... Genç adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bingöl haberi... Genç adam evinde ölü bulundu

09.10.2022 14:21
Bingöl haberi... Genç adam evinde ölü bulundu

Gelen Bingöl haberlerine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan genç adam, sabah saatlerinde yaşadığı evde ölü bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan genç adam, sabah saatlerinde yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık'ta tuğla fabrikalarının birinde çalışan 45 yaşındaki Durmuş Gözüer, Koyunbaba Mahallesi Yunusemre Sokakta bulunan evinde sabah saatlerinde çocukları tarafından yatağında ölü bulundu.

Komşularının yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu, genç adamın kalp krizi sonucu vefat ettiği değerlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Durmuş Gözüer'in eşinde ayrıldığı için çocukları ile birlikte yaşadığı öğrenilirken, yapılan incelemenin ardından cenazesi defnedilmek üzere Kargı'nın Hacıhamza köyüne gönderildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl haberi... Genç adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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