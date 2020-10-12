Bingöl Üniversitesi canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 70'ten 25'e indirdi - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 70'ten 25'e indirdi

12.10.2020 12:05
Bingöl Üniversitesi canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 70'ten 25'e indirdi, System.String[]

Bingöl Üniversitesi, yüzde 70 olan öğrencilerin canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 25'e düşürdü.

Bingöl Üniversitesi, yüzde 70 olan öğrencilerin canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 25'e düşürdü.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yeni dönemin 5 Ekim itibarıyla uzaktan eğitim ile başladığını anımsattı.

Çapak, öğrencilerle yüz yüze eğitim yapmak istediklerini ancak salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız değerlendirmelerde, bu süreçte yurtlarda öğrencilerin çok sağlıklı kalamayacakları, en azından şartların iyi sağlanamayacağı fikri ortaya çıktı. Sağlık alanlarıyla ilgili sağlık müdürlüğüyle iş birliği yaptık. Bu süreçte öğrencilere staj imkanlarının riskli olabileceği kanaati ifade edildi. Ondan dolayı uzaktan eğitim kararı almak zorunda kaldık. Çok isteyerek yaptığımız bir şey değil."

Online eğitime 150 öğrenci katıldı

Kendisinin de öğrencileriyle canlı ders yaptığını hatırlatan Çapak, şunları kaydetti:

"Online eğitimde 150'ye yakın öğrencim vardı. Bu kadar öğrenci direk intibak sağlayıp internet üzerinden derse katılım gösteriyor ise bu başarıdır. Bu süreçte verilen eğitimin, yüz yüze verilen eğitim kadar kaliteli olacağını düşünmüyoruz ama olabilecek en üst düzeyde bir kalite sergilemeye çalışıyoruz. Derslerimiz aynı anda kaydediliyor, dersleri takip edemeyen öğrencilerimiz, uygun oldukları zaman derslerimizi kayıttan izleyebiliyor. Sadece ders kayıtlarıyla yetinmiyoruz ayrıca öğrencilerimize PDF ödev ve sunumlarla destek sağlıyoruz."- "Canlı ders süresini 15 dakika ile sınırladık"

Prof. Çapak, süreci öğrencilerin lehine olacak şekilde planladıklarını, program yaparken öğrencilerin ekonomik şartlarını ve internete erişim olanaklarını da göz önünde bulundurduklarını aktardı.

Canlı dersleri kısa tuttuklarını ifade eden Çapak, "Bazı öğrencilerimizin imkanları olmayabilir düşüncesiyle canlı ders süresini 15 dakika ile sınırladık. Blok olarak yapılan derslerimizde de toplam 30 dakika canlı ders yapıyoruz. Bazı üniversitelerimiz yüz yüze eğitimi 1,5 saat yapıyor ama biz öğrencilerimizin şartlarını düşünerek süreyi kısa tutarken öbür taraftan da ödev sunumlarla bunu destekledik. Böylece öğrencilerimizin eksiği oluşmayacak." ifadelerini kullandı.

Çapak, şöyle konuştu:

"Normal şartlarda yüzde 70 oranında öğrencinin canlı dersi takip etmesi gerekiyor. Biz öğrencilerimizin altyapısının yeterli olmayabileceğini düşünerek derslerin takip sürecini yüzde 70'ten yüzde 25'e indirdik. Dolayısıyla bir öğrencimiz haftada bir gün, ayda bir hafta canlı dersi izlemek zorunda. Gerisini banttan veya kayıttan takip etmek zorunda. Bu açıdan da öğrencilerimizin lehine düşündük. Dileriz bu pandemi sürecini bir an önce bitiririz ve öğrencilerimizle yüz yüze ders yaparız."

"Öğrencilerimizi özledik"

Prof. Dr. Çapak, "Süreç öğrenciler, bizim ve toplum açısından da zor bir süreç. Kampüsü boş görünce üzülüyoruz. Merkezi kafeteryaya gittim, çok sessizdi. Öğrencilerimiz özledik. Bir an önce inşallah bu süreci geride bırakırız. Öğrencilerimize yüz yüze eğitim sürecini devam ettiririz." dedi.

Bingöl Üniversitesi, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 70'ten 25'e indirdi - Son Dakika

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