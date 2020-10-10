Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa - Son Dakika

Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa

10.10.2020 12:20

Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşçılık yapan bir kişi, çöp konteynırları yanında ve sokaktan bulduğu yavru kedi ile köpekleri besleyerek örnek bir davranış sergilerken,havaların soğumasıyla bu hayvanların barınaklara...

Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşçılık yapan bir kişi, çöp konteynırları yanında ve sokaktan bulduğu yavru kedi ile köpekleri besleyerek örnek bir davranış sergilerken,havaların soğumasıyla bu hayvanların barınaklara alınmasını talep etti.

Karlıova ilçesinde lokantada aşçı olan Engin Değirmenci (32), çöp konteynırları ve sokaklarda bulduğu yavru kedi ve köpeklere sahip çıktı.İlk başlarda 11 adet yavru kedi ve köpeği lokantadan arta kalan yemekleri götürerek besleyen Değirmenci, elinden geldiği kadarıyla hayvanları korumaya çalıştı. Buna rağmen yavrulardan 3'ü telef oldu, geriye ise 8'i kaldı. Sürekli işte olduğu için hayvanlara fazla zaman ayıramayan sadece yemeklerini verebilen Değirmenci, havalar soğumasından dolayı, aralarında hasta olan hayvanların da barınaklara alınarak hem tedavilerinin yapılmasını hemde koruma altında tutulmasını istedi.

Hayvanlara sahip çıkılmasını isteyen Engin Değirmenci, "Bu sokak hayvanları hepsi ayrı ayrı mahallelerden topladım ve birçoğunu çöp konteynırlarında buldum. İnsanların duyarsızlığı yüzünden, çünkü köpekler doğum yaptıktan sonra erkekleri alınıyor, dişileri sokağa atıyorlar. Oysa bu hayvanlar hepimizin canı, kendi evladımız gibi bakmamız gerekiyor. Malum kış ayları yaklaşıyor, Karlıova'da da kış kendini hissettirmeye başladı. Hayvanlarına barınma konusunda ön ayak olunmasını rica ediyorum. Geceleri eksilere düşüyor Karlıova'da havalar. Gündüzleri sıcak ama yine de bu hayvanlar için barınak bulunmasını rica ediyorum. Birçoğu da hasta. 11 yavruyken bu sayı 8'e düştü. Birkaç tanesi hastalıktan telef oldu" dedi.

Hayvan severlere ve kurumlara çağrıda bulunan Değirmenci, "Hep birlik olalım, bu sokak hayvanlarına kendi evlatlarımız gibi kalıcı çözümler bulmaya çalışalım. Her konuda destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa
Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa
Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa
Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa

Engin Değirmenci, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöllü aşçıdan, çöp kenarlarında bulduğu yavru kedi ve köpeklere vefa - Son Dakika

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