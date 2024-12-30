"Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde - Son Dakika
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"Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde

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''Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler'' çıkışıyla adından söz ettiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara'nın en pahalı semtlerinden Bilkent'te yaşadığı üç katlı villaya 975 TL kira ödediği ortaya çıktı. Ancak lojmanlara yüzde 44 zam yapılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Ali Erbaş'ın 975 liralık kirası da 1404 liraya yükseldi.

30.12.2024 10:26  Güncelleme: 10:40
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Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç haberlere konu olmuş ve bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Olayın uzun süre gündemi meşgul etmesi sonrası araç iade edilmişti.

"BİR AUDI'Yİ BANA ÇOK GÖRDÜLER" DEMİŞTİ

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Erbaş, yaptığı bir açıklamada "Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya'dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" ifadelerine yer vermişti.

ŞİMDİ DE ÖDEDİĞİ KİRAYLA GÜNDEMDE

Bu çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Erbaş, şimdi de Ankara'nın en pahalı semtlerinden Bilkent'te yaşadığı üç katlı villaya ödediği kira ile gündeme geldi. Türkiye'de yüksek kiralar tartışılırken Erbaş'ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun aylık kira bedelinin 975 TL olduğu ortaya çıktı. Ancak Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre; 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme sonrası lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam gelmesi ile birlikte Erbaş'ın lojman kirası 1.404 TL'ye çıktı.

SATIŞI 30 MİLYON, TL KİRASI 110 BİN TL

Sözcü'de yer alan habere göre Bilkent'teki emsal villaların hem emlakçılarda hem de internetteki fiyatlarına bakıldığında satış bedelinin 30 milyon TL'den fazla olduğu, kira bedelinin ise 110 bin lira civarında olduğu görülüyor. Bu tutar 9 emekli maaşına, 7 asgari ücrete denk geliyor. 5 asgari ücretli maaşlarına dokunmadan paralarını bir araya getirseler ancak bir aylık kirasını karşılayabiliyorlar. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş'ın villası da özel olarak korunuyor.

"Bana bir Audi\'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde

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Son Dakika Gündem 'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    vay anasına yaaa? Biz de bunları müslüman saniyoruz.Peygamberimixin fakirliği üzerinden duygu sömürüsü yapıp devletin malının üstünde bedava oturuyorlar.Kul hakkı degilmidir sn.diyanet işleri başkanı.Hz.Ömerin taş çorbasını niye anlatıp duruyorsunuz bu millete? 190 10 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bu adama artık yol verin, buda zengin oldu, sıradaki gelsin 170 11 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Söylenecek söz yok Allah her şeyi görüyor biliyor. 141 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    Fakire cumada haramı helali öğretir bu. İnsanları dinden soğuttunuz bunun vebali torunlarınızdan bile çıkar inşallah 102 8 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    bunu yazarken aynı imkanlardan faydalanan diğer avantacılarıda yazın yoksa şahsa saldırıdır yaptığınız... 55 34 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Asgari ücretle çalışanlara açlığa Şükrü sabretmeyi bunlar mı öğretecekler 84 2 Yanıtla
  • İdris Uzumcu:
    Bu adamın arkasında nasıl namaz kılacaksın 65 3 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Sizin Allahınız kitabınız Arınız Namus ve Şerefiniz varmı.? Dünyanın neresinde var böyle bir başkanlık veya başkan var. Diyanet işleri olmazsa müslümanlar dinlerini yaşayamazlar..... 42 5 Yanıtla
  • deyvani10 :
    benim anlamadığım bunların maaşları neki bukadar kira veriyorlar 43 0 Yanıtla
  • Depeche:
    hepsi böyle gariban ödesin 25 30 39 1 Yanıtla
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