"Bir Banka Soygunu Komedisi'nin Konuşulan Prodüksiyonu!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, uygulayıcılığını Talimhane Tiyatrosu'nun başrollerinde Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın yer aldığı "Bir Banka Soygunu Komedisi" adlı oyun izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Kalabalık kadrolu oyunun perde arkasında da dev bir ekip çalıştı. Sekiz hafta boyunca yaklaşık 45 prova yapan oyuncular, İngiltere'de başta Cat's müzikali olmak üzere West End'te bir çok önemli şovun koreografisini yapan Shaun Henson'dan özel ders aldılar.

KUŞBAKIŞI SAHNESİ SEYİRCİYİ BÜYÜLÜYOR!

Bir Banka Soygunu Komedisi'nin dinamik hikayesi gereği sürekli değişen dekoru da izleyenleri büyülüyor.National Theatre, RoyalShakespeare Company, Shakespeare's Globe gibi İngiltere'nin en önemli tiyatrolarında defalarca dekor tasarımı yapmış olan Anthony Lamble'ın imzasını taşıyor.

Oyunun bir bölümünün "kuş bakışı" oynanması ve oyuncuların kuşbakışında duvara tırmandıkları sahne izleyenlerin büyük beğenisini topluyor. Ayrıca oyuncuların tavandan sarkarak elmas çaldığı sahne de yine oyunun çok konuşulan sahneleri arasında yer alıyor.

REKOR SAYIDA KOSTÜM!

Oyuncuların başarılı performansı, görkemli prodüksiyonuyla çok konuşulan oyunun kostümleri de oldukça dikkat çekiyor. 263 adet gibi rekor sayıda kostümün kullanıldığı oyunda, kostümlerin dikimi dört haftada tamamlandı.

Ocak ayında perdelerini açan, biletleri satışa sunulduğu anda tükenen Bir Banka Soygunu Komedisi'nin yoğun istek üzerine Şubat ve Mart satış biletleri de satışa çıktı.