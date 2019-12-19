Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt - Son Dakika

Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt

6 saat önce

Gemlik Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt, System.String[]

Gemlik Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


Gemlik Belediyesi ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 333, 365, 366 ve 375 sokaklarda yaklaşık 750 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirerek 600 metrelik yolun bakımını tamamladı. Eşref Dinçer Mahallesi ile asfalt çalışmaları hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Daha önce bu yollarımız topraktı ve Gemlik'e yakışmıyordu. Biz asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirerek Gemlik'e yakışır bir görünüm kazanmasını sağladık. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bir yandan dailçe genelinde oluşan çukurlar sürücüleri mağdur ediyor. Yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Önceden belirlenen bir program dahilinde ilçemizdeki yolları tarıyoruz. Buralarda yaptığımız yama çalışması da aralıksız devam ediyor" dedi.


Gemlik Belediyesi'nin ilçedeki yurttaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Sertaslan, Gemlik'e yakışmayan her türlü kusuru ve eksikliği tespit edip anında düzeltme yoluna gideceklerine dikkat çekti. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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