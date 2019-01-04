Son Dakika Haberleri: Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar...

Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar...

1 saat önce

IHAAW110036-ASA/04-01-2019- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar..., System.String[]
IHAAW110036-ASA/04-01-2019

- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi. 04.01.2019 11: 00: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, 3. Sayfa
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