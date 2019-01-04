Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar...
1 saat önce
IHAAW110036-ASA/04-01-2019- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
IHAAW110036-ASA/04-01-2019
- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi. 04.01.2019 11: 00: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi
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