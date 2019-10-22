Son Dakika Haberleri: "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı

59 dakika önce

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde hastane sahnelerinin çekildiği binanın tadilatı sırasında kaynaktan çıkan kıvılcım yangına neden oldu İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken...

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı

Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde hastane sahnelerinin çekildiği binanın tadilatı sırasında kaynaktan çıkan kıvılcım yangına neden oldu

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken binada maddi hasar oluştu

ADANA - Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde hastane sahnelerinin çekildiği binanın tadilatı sırasında kaynaktan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova'nın paylaştığı ve Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde hastane sahnelerinin çekildiği ve dizide "Çukurova Şehir Hastanesi" olarak geçen binada yangın çıktı.

En son Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren şuanda depo olarak kullanılan hastanede tadilat çalışması sırasında kaynak yapılırken çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında binanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Dizide kullanılan bölüm ise hasar görmedi.

İtfaiye ekipleri yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı

Çukurova, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi
Manisa'da 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan adamı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler Oğlunun boğazının kesildiğini gören anne: Kör olası gözlerim görmeyeydi Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekildiği hastanede yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]