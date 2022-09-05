Bir zamanların efsanesi Nokia yeniden zirveye oynuyor! ABD'de en güçlü 5 marka arasında gösterildi

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla yeniden kendisine pazarda yer bulmaya başladı.

Analist firması IDC tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Nokia'nın ABD pazarında yer alan en iyi beşinci telefon markası olduğunu ortaya çıkardı.

YILIN İLK ÇEYREĞİ VE ÖNCEKİ YILA KIYASLA SATIŞLARDA BÜYÜK BİR ARTIŞ YAŞANIYOR

Paylaşılan raporda yılın ilk çeyreği ve bir önceki yıla kıyasla akıllı telefon sevkiyatlarında büyük bir artış yaşayan Nokia, pazar payını artırmaya devam ediyor.

Ayrıca Nokia C100, bu yıl ABD'de en çok satılan 15. akıllı telefon modeli olarak kayıtlara geçti.