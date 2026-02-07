Birecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 583 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
