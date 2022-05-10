Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Tüik'in Açıkladığı İstatistikler Hayal Ürününden Başka Bir Şey Değil - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Tüik'in Açıkladığı İstatistikler Hayal Ürününden Başka Bir Şey Değil

10.05.2022 12:29
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Tüik'in Açıkladığı İstatistikler Hayal Ürününden Başka Bir Şey Değil

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “TÜİK’in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir. AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "TÜİK'in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir. AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına dikkat çekti. Balık, TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı işsizlik oranının hayal ürünü olduğunu savundu.

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI HER İSTATİSTİK HAYAL ÜRÜNÜ"

Balık, TÜİK'in Nisan ayı işsizlik rakamlarına göre geçen aya oranla yüzde 0,4 artarak yüzde 11,5 olarak, geniş tanımlı işsizlik oranını ise yüzde 22,7 olarak açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"TÜİK'in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir. AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir. Yurttaşların yaşam deneyimleri TÜİK'in işsizlik ve enflasyonunu rakamlarının tam tersini göstermektedir.

"İŞSİZLİK VE ENFLASYON KABUL EDİLEMEZ BİR HAL ALDI"

AKP İktidarı, hangi adımları atarsa atsın, rakamları ne kadara değiştirirse değiştirsin yaşanan işsizlik ve enflasyon kontrol edilemez bir hal almıştır. Ağırlaşan ekonomik kriz süreci, emekçiler ve aileleri açısından ağır koşulları barındırmaktadır.

AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması mümkün değildir. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahküm olmaya devam edecektir.

"İŞSİZLİK SORUNU ACİLEN ÇÖZÜLMELİDİR"

AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretemeyecektir. AKP İktidarı acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir."

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Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Balık, AK Parti, İşsizlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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