Birlik kurma toplantısında birlik sağlanmadı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Boncuğu fasulyesinin pazarlanması için birlik kurma kararının ardından düzenlenen ikinci toplantıya üreticilerin çoğunluğu katılmadı.



Tescilli Pazaryeri Boncuk fasulye üreticilerinin son günlerde düşen fiyatların iyileştirmesi için Pazaryeri Kültür Merkezinde yapılan toplantıda birlik kurma kararı almışlardı. Pazaryeri Ziraat Odasında yapılan ikinci toplantıya Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Tarım Müdürü Hasan Çevik, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Harun İphar ve az sayıda fasulye üreticisi katıldı.



Pazaryeri Kültür Merkezinde iki gün önce düzenlenen ilk toplantıya fasulye üreticileri büyük ilgi göstermişken, birlik veya kooperatif kurma kararı almıştı. Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıya ise çiftçilerin gelmemesi gözden kaçmadı. Gerçekleşen toplantıda Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her zaman üretici çiftçimizin yanında olduklarını belirterek, Pazaryeri ilçesindeki ürünlerin pazarlanması için kurulacak birlik veya kooperatif için gerekli çalışmalara hemen başlayarak ürünlerin tek bir yerden pazarlamalarını sağlayacaklarını belirtti. - BİLECİK