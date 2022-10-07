Son dakika haber | Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı

07.10.2022 23:00

Bir son dakika haberine göre Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden adamı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli Mehmet D.(35), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden adamı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli Mehmet D.(35), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. 13 kilometrelik mesafedeki 140 güvenlik kamera inceleyen özel ekipler, kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Eylül saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle giden Ahmet Cin'e, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki sürücü tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Cin bisikletten düşerken, şüpheliler ise bölgeden hızla uzaklaştı. Ahmet Cin'e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatıyla oluşturulan özel ekip, 13 kilometrelik mesafede 140 güvenlik kameralarını inceledi. Kaçış sırasında izini kaybettirmek için kıyafet değiştiren şüpheli, polis ekiplerince olaydan 7 gün sonra bu sabah Ertuğrulgazi mahallesinde saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda, silahlı saldırıyı gerçekleştirmediğini söyleyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Ahmet Cin, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı - Son Dakika
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