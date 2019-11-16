Son Dakika Haberleri: Bisiklette 2 olimpiyat vizesi
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Bisiklette 2 olimpiyat vizesi

6 saat önce

Türkiye, bisiklette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için iki kota aldı.

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Türkiye, bisiklette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için iki kota aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) ülkeler olimpiyat sıralamasına göre Türkiye'nin, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcuyla yol yarışı disiplininde yarışma hakkı elde ettiği bildirildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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