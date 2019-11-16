Bisiklette 2 olimpiyat vizesi

Türkiye, bisiklette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için iki kota aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) ülkeler olimpiyat sıralamasına göre Türkiye'nin, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcuyla yol yarışı disiplininde yarışma hakkı elde ettiği bildirildi.