Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor - Son Dakika
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Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor

16.04.2022 10:16
Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor

Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor Karların erinmesi sonrası açan kardelen çiçekleriyle beyaza bürünen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor

BİTLİS - Karların erinmesi sonrası açan kardelen çiçekleriyle beyaza bürünen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bu yıl yoğun bir kar yağışının olduğu Bitlis'te bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler ve çiğdemler de çiçek açtı. Özelikle Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere Vadisi'ndeki sulak alanlarda açmaya başlayan kardelenler, karlı dağlarla birlikte hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte açan kardelen ve çiğdem çiçeklerinin oluşturduğu manzara havadan drone ile görüntülendi. Vadiyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları ise bu güzel manzaraları objektiflerine yansıtıyor. Oluşan manzarayı fotoğraflamak için vadiye gelen doğa fotoğrafçılarından Fatih Yılmaz, "Bu sene Bitlis'e çok fazla kar yağdı. Karlardan ötürü ve dağlardan akan sulardan ötürü de bu Güzeldere Vadisi inanılmaz bir şekilde çiçeklendi. Kardelen çiçekleri açınca bizde buraya doğa fotoğraf severler olarak bu ana tanıklık etmek istedik" dedi.

Bir diğer doğa fotoğrafçısı Yusuf Çakırgöz'de, "Bitlis'in Tatvan ilçesindeyiz. Güzeldere mendereslerine geldik. Eriyen karların altından kalan kardelenlerin açmasıyla beraber güzel fotoğraf havası oluştu. Arkadaşlarla beraber buraya geldik. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Değerli arkadaşlarımızı doğa severleri, fotoğraf severleri bu güzel görüntüyü görmeye eşlik etmeye bekliyoruz"diye konuştu.

Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor
Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor
Bitlis'te açan kardelenler hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor

YORUMLAR
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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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