Bitlis\'te Kayak Sezonu Yoğun Geçiyor

03.01.2026 17:19
Bitlis'te kar yağışının ardından El-Aman Hanı Kayak Merkezi doldu. Kayakseverler karın tadını çıkarıyor.

BİTLİS'te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası hafta sonunu da değerlendiren vatandaşlar, kayak merkezlerini doldurdu. Aileleriyle El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.

Günlerdir kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te hafta sonunu da fırsat bilen kayakseverler El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle kayak merkezine gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını belirten kişiler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin bölge için önemli bir kış turizmi noktası olduğunu söyleyerek, merkeze en yakın kayak merkezinden olan tesise herkesi davet etti.

Kayak merkezine gelen Ecevit Sulukaya, yoğun kar yağışının ardından güneş açtığını belirterek, "Hava soğuk olmasına rağmen kayak merkezi çok yoğun. Bütün hafta boyunca kar altında ya da evlerinde kalanlar bugün kayak merkezine geldi. Kayakla kayanlar, kızakla kayanlar, kar görmeye gelenler hepsi burada. Çevre illerden ve ilçelerden karla tanışmayan birçok kişi tarafından dolup taşıyor. İnşallah kış sezonu kazasız belasız güzel bir şekilde geçer. Gerçekten tesisimiz güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

