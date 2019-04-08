Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Güroymak ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Güroymak ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, 6 Nisan'da Güroymak'ta şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçtaki kişinin üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:15 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güroymak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:48:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]