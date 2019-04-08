Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Güroymak ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildi.
Güroymak
ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, 6 Nisan'da Güroymak'ta şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.
Araçtaki kişinin üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:15 Kaynak: AA
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