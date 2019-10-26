"Bizimkiler" dizisinin Gülsüm'ü ekrana döndü
17 dakika önce
Oyuncu, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Oyuncu, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Mine Teber, "'Kalk Gidelim' dizisinden gelen teklifi bana 'Bizimkiler'i anımsattığı için kabul ettim, çok mutluyum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:24
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