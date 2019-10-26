Son Dakika Haberleri: "Bizimkiler" dizisinin Gülsüm'ü ekrana döndü
Son Dakika Magazin 'Bizimkiler' dizisinin Gülsüm'ü ekrana döndü

"Bizimkiler" dizisinin Gülsüm'ü ekrana döndü

17 dakika önce

Oyuncu, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Mine Teber, "'Kalk Gidelim' dizisinden gelen teklifi bana 'Bizimkiler'i anımsattığı için kabul ettim, çok mutluyum" diye konuştu.

Mine Teber, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:24 
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