Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekteri Guterres: Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu
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BM Genel Sekteri Guterres: Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu

43 dakika önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı

BM Genel Sekteri Guterres: Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.


Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'de rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşmaya vardığı Anayasa Komitesi'nin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

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Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:15 
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