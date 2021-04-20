BM insan hakları uzmanları, Prenses Latife'nin yaşadığına dair BAE'den "somut ve kabul edilebilir" bilgi istedi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife'nin yaşadığına dair BAE yönetiminden gecikmeksizin, "somut ve kabul edilebilir bilgi" tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

BM, Al Maktum'un kızı Prenses Latife'nin yaşadığına dair BAE yönetiminden kanıt istemeye devam ediyor.

BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in de aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı, Latife'nin akıbetine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Latife'nin gözaltı şartlarının bağımsız olarak denetlenmesi veya acilen serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Yaşadığına ve durumunun iyi olduğuna dair kanıtlar acilen tedarik edilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BAE yönetimi, Latife'nin yaşadığına dair gecikmeksizin "somut ve kabul edilebilir bilgi" sunmaya davet edildi.

Latife'nin, "Zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye" tabi tutulduğuna dair endişesini dile getiren uzmanlar, BAE'nin Latife'nin durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunmamasına ise tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, Prenses Latife'nin hayatta olup olmadığına ilişkin endişesini dile getirmiş, Latife'nin yaşadığına dair BAE yönetiminden kanıt istemişti.

"Prenses Latife'ye evde bakılıyor" iddiası

19 Şubat'ta BAE'nin Londra Büyükelçiliğinden Dubai Emirlik ailesi imzasıyla açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Prenses Latife'ye evde bakıldığı, tedavisinin devam ettiği ve en uygun zamanda kamuoyu önüne yeniden çıkacağı belirtilmişti.

Ülkeyi terk etmek isterken Hindistan açıklarında yakalanmıştı

Ülkeden 2018'de kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, olaydan sonraki aylarda gizlice çektiğini söylediği videolarda, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Şeyh Al Maktum'un eski eşi Prenses Haya da 2019'da iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmıştı.