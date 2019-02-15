Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Başladı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Başladı

1 saat önce

BODRUM'un Bitez Koyu'nda 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizlik çalışmaları yapıldı.

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Başladı, System.String[]
BODRUM'un Bitez Koyu'nda 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizlik çalışmaları yapıldı. Denizden 566 kilogram atık çıkarıldı. 

Bodrum Belediyesi'nin ödüllü sosyal sorumluluk projesi deniz dibi temizlik çalışmaları, beşinci yıllında Bitez Liman içi ve çevresinden başlatıldı. Liman çevresine sabah saatlerinde dalış yapan Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli bröveli dalgıçlar, sualtında yaptıkları taramada 3 saat boyunca atık topladılar. Çalışma kapsamında denizden 245 kilogram metal, 43 kilogram plastik, 107 kilogram tekstil ve 171 kilogram cam atık olmak üzere toplam 566 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince karaya çıkarılan atıklar daha sonra Konacık'taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Çalışmaya Bitezli balıkçılar da tekneleriyle destek oldu.

- Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

Bitez, Bodrum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor 14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]