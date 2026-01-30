Bodrum\'da Kaza: 3 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şarampole yuvarlanan araçtakilere yardım etmek için duran sürücüsünün otomobiline arkadan gelen minibüsün çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kaynar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 ADP 106 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören 48 E 0724 plakalı otomobilin sürücüsü, yardım etmek için durdu. Bu sırada 48 ANH 246 plakalı minibüs, bu otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yardım için duran sürücünün otomobili de şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.