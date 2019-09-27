Son Dakika Haberleri: Boe / saunders: faiz indirimi olası bir seçenek
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Boe / saunders: faiz indirimi olası bir seçenek

1 saat önce

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Banka'nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi.

Boe / saunders: faiz indirimi olası bir seçenek, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Banka'nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi.

Saunders, para politikası değişimlerinin Brexit'in etkilerinin görülmesi sonrasına ertelenmesi halinde "uygunsuz" kararlar alınmasına neden olabileceğini ekledi.

"Uzatılmış Brexit belirsizlikleri"nin Birleşik Krallık önündeki en olası sonuç olacağına işaret eden Saunders bu durumun, küresel ekonomik büyümede görülen düşüşle birleştiğindei para politikasında gevşemeye neden olacağını söyledi.

- İstanbul

İngiltere Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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