Boe / saunders: faiz indirimi olası bir seçenek
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İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Banka'nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Banka'nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi.
Saunders, para politikası değişimlerinin Brexit'in etkilerinin görülmesi sonrasına ertelenmesi halinde "uygunsuz" kararlar alınmasına neden olabileceğini ekledi.
"Uzatılmış Brexit belirsizlikleri"nin Birleşik Krallık önündeki en olası sonuç olacağına işaret eden Saunders bu durumun, küresel ekonomik büyümede görülen düşüşle birleştiğindei para politikasında gevşemeye neden olacağını söyledi.
- İstanbul
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