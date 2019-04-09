Bolu'da Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulubü Derneği tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulubü Derneği tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.



Derneğin yönetim kurulu üyesi Birol Alim'in liderliğinde düzenlenen yürüyüşe, dernek üyeleri ve doğa tutkunlarından oluşan 30 kişi katıldı.



Aladağ bölgesinde yer alan Seben Gölü'nün çevresi ve bölgede bulunan bin 500 rakımdaki yaylalarda gerçekleşen doğa yürüyüşünde 18 kilometrelik parkuru aşan doğaseverler, etkinliğin ardından mola vererek piknik yaptı.

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