Ailesi her yerde onu arıyordu! Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ailesi her yerde onu arıyordu! Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti

24.09.2022 20:52

Bolu'da ailesinin kayıp ihbarı verdiği 5 yaşındaki otizmli çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Bolu'da Ahmetler köyünde yaşayan Mehmet Akif Demirer'i bulamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Köyde ve çevresinde arama çalışması başlatıldıktan yaklaşık bir saat sonra D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Bolu'da aranan otizmli çocuk trafik kazasında öldü

KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ARABA ÇARPTI

Olay yerine giden ekipler, D-100 kara yolunun Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Demirer'e, önce Z.K. idaresindeki otomobil, ardından A.U yönetimindeki otomobilin çarptığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personeli, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika haberi: Bolu'da aranan otizmli çocuk trafik kazasında öldü

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan haber alarak kaza yerine gelen Demirer'in yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesi her yerde onu arıyordu! Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesi her yerde onu arıyordu! Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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