Bolu 'da Ahmetler köyünde yaşayan Mehmet Akif Demirer'i bulamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Köyde ve çevresinde arama çalışması başlatıldıktan yaklaşık bir saat sonra D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ailesi her yerde onu arıyordu! Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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