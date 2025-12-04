Bolu'da köylüler ağır tonajlı araçlara karşı ayaklandı: Köyün giriş çıkışında lastik yaktılar - Son Dakika
Bolu'da köylüler ağır tonajlı araçlara karşı ayaklandı: Köyün giriş çıkışında lastik yaktılar

04.12.2025 15:29
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Ahmetbeyler köyünde, ağır tonajlı araçların geçişine karşı köy halkı isyan etti. Halk, bu araçların köydeki evlere ve yollara zarar verdiğini belirtti ve ayaklanma başlattı. Lastik yakarak tepkilerini gösteren köylüler, ilgili birimlerden yardım talep etti. Köy muhtarı, ağır tonajlı araçların hasar verdiği köy yollarının onarılacağını aktardı. Ayrıca, bu yol güzergahını kullanan öğrenci servislerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlikede olduğu belirtildi.

Bolu'nun Göynük ilçesi Ahmetbeyler köyünde, köy halkı ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ayaklandı.

Son günlerde Ahmetbeyler köyünün içerisinden ağır tonajlı araçların geçişine köy halkı tepki gösterdi. Halk, ağır tonajlı araçların köydeki evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek ayaklanma başlattı. Köyün tüm giriş çıkışlarında lastik yakarak duruma tepki gösteren vatandaşlar ilgili birimlerden yardım talep etti. Ayrıca köy halkı, bu yol güzergahını kullanan öğrenci servislerinin olduğunu ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Köyün muhtarı ise, ağır tonajlı araçların bozduğu köy yollarının yaptırılacağını aktardı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
