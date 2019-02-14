Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2) - Bolu/

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2) - Bolu/

31 dakika önce

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant, Elmalık ve Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkisinde etkisini gösteriyor.

Kara yolları ekipleri, bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaretçilerine uymalarını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Sabah, Anadolu Otoyolu, Kar, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağılın Önünde Nöbet Tutan Vatandaş, Hırsızları Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı ABD'li Model Kendall Jenner, Giydiği Ceketle Etkinliğe Damga Vurdu

Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor 15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2) - Bolu/
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]