Bolu Dağı'nda Kar Yağışı (2) - Bolu/

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.



Bölgede gece başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant, Elmalık ve Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkisinde etkisini gösteriyor.



Kara yolları ekipleri, bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.



Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaretçilerine uymalarını istedi.



Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

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