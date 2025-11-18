Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Akıllı Şehirler Fuarı'nda Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Akıllı Şehirler Fuarı'nda Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı

18.11.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Barcelona'daki Akıllı Şehirler Fuarı'nda sürdürülebilir enerji ve dijital dönüşüm konularında yeni uygulamaları inceledi. Bornova'nın kendi enerjisini üreten bir kent olma hedefini vurgulayan Eşki, uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Barcelona'daki Akıllı Şehirler Fuarı'na katılarak sürdürülebilir enerji, karbon nötrlüğü ve dijital dönüşüm alanlarında yeni uygulamaları yerinde inceledi. Bornova'nın kendi enerjisini üreten ve karbon salımını sıfıra indiren bir kent olma hedefini vurgulayan Başkan Eşki, Barselona Başkonsolosluğu'nu da ziyaret etti.

Bornova Belediyesi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir uluslararası temas trafiğine imza attı. Belediye Başkanı Ömer Eşki öncülüğündeki heyet, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akıllı Şehirler Fuarı 2025 programına katılarak, akıllı şehir teknolojileri ve yenilikçi belediyecilik uygulamalarını yerinde inceledi.

Akıllı Şehirler Fuarı'nda Bornova vizyonu

Başkan Ömer Eşki, fuarda yaptığı değerlendirmede Bornova'nın sürdürülebilirlik hedeflerini; "Temel hedefimiz; kendi enerjisini üreten, karbon salımını sıfıra indiren, hatta artıya geçen bir belediye olmaktır. Bornova'nın yeşil dönüşümünü hızlandırmak için tüm dünyadaki iyi örnekleri yerinde inceliyor, bu deneyimi kentimize kazandırıyoruz" sözleriyle özetledi.

Heyet, fuarda yenilenebilir enerji teknolojilerinden geri dönüşüm sistemlerine, akıllı ulaşım çözümlerinden dijital belediyecilik uygulamalarına kadar birçok alanda yeni işbirliklerinin kapısını araladı.

Barselona Başkonsolosluğu'nda uluslararası iş birliği teması

Ziyaret programı kapsamında Bornova heyeti, Barcelona Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek, Başkonsolos Yardımcısı Ahmet Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede Bornova'nın uluslararası ilişkilerde artan temposu, sürdürülebilirlik hedefleri ve gelecekteki ortak proje fırsatları konuşuldu.

Başkan Eşki, Bornova'yı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da örnek gösterilen iklim dostu kentlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını, bu nedenle uluslararası işbirliklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Barcelona programının, Bornova Belediyesi'nin iklim dostu ve dijitalleşen kent vizyonunu güçlendirecek stratejik ortaklıklara zemin hazırlaması bekleniyor. Yenilenebilir enerji, karbon nötrlüğü ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik çalışmalar, ziyaret sonrası yeni bir ivme kazanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Akıllı Şehirler Fuarı'nda Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Yargıtay’dan emsal karar Düğün fotoğrafı hapis getirdi Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

09:42
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
09:14
Dünya Kupası’na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
09:11
Denizli’de düğün hazırlığındaki fizyoterapiste araç çarptı, hayatını kaybetti
Denizli'de düğün hazırlığındaki fizyoterapiste araç çarptı, hayatını kaybetti
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
08:21
Türkiye’nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 10:13:32. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Akıllı Şehirler Fuarı'nda Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.