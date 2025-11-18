Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Akıllı Şehirler Fuarı'nda Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Barcelona'daki Akıllı Şehirler Fuarı'na katılarak sürdürülebilir enerji, karbon nötrlüğü ve dijital dönüşüm alanlarında yeni uygulamaları yerinde inceledi. Bornova'nın kendi enerjisini üreten ve karbon salımını sıfıra indiren bir kent olma hedefini vurgulayan Başkan Eşki, Barselona Başkonsolosluğu'nu da ziyaret etti.

Bornova Belediyesi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir uluslararası temas trafiğine imza attı. Belediye Başkanı Ömer Eşki öncülüğündeki heyet, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akıllı Şehirler Fuarı 2025 programına katılarak, akıllı şehir teknolojileri ve yenilikçi belediyecilik uygulamalarını yerinde inceledi.

Akıllı Şehirler Fuarı'nda Bornova vizyonu

Başkan Ömer Eşki, fuarda yaptığı değerlendirmede Bornova'nın sürdürülebilirlik hedeflerini; "Temel hedefimiz; kendi enerjisini üreten, karbon salımını sıfıra indiren, hatta artıya geçen bir belediye olmaktır. Bornova'nın yeşil dönüşümünü hızlandırmak için tüm dünyadaki iyi örnekleri yerinde inceliyor, bu deneyimi kentimize kazandırıyoruz" sözleriyle özetledi.

Heyet, fuarda yenilenebilir enerji teknolojilerinden geri dönüşüm sistemlerine, akıllı ulaşım çözümlerinden dijital belediyecilik uygulamalarına kadar birçok alanda yeni işbirliklerinin kapısını araladı.

Barselona Başkonsolosluğu'nda uluslararası iş birliği teması

Ziyaret programı kapsamında Bornova heyeti, Barcelona Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek, Başkonsolos Yardımcısı Ahmet Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede Bornova'nın uluslararası ilişkilerde artan temposu, sürdürülebilirlik hedefleri ve gelecekteki ortak proje fırsatları konuşuldu.

Başkan Eşki, Bornova'yı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da örnek gösterilen iklim dostu kentlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını, bu nedenle uluslararası işbirliklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Barcelona programının, Bornova Belediyesi'nin iklim dostu ve dijitalleşen kent vizyonunu güçlendirecek stratejik ortaklıklara zemin hazırlaması bekleniyor. Yenilenebilir enerji, karbon nötrlüğü ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik çalışmalar, ziyaret sonrası yeni bir ivme kazanacak.