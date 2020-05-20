Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 102.547,72 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 564,76 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 102.547,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,14 ile gıda oldu.

Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler Kovid-19'a ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini belirti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.