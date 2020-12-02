Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

02.12.2020 13:11
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 1.335,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 1.335,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,09 puan artışla 1.335,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, öğleden sonra ABD'de özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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