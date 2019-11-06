Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 999 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 999 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.486.370.716 1,42
Garanti Bankası 39.732.000.000 0,77
Akbank 36.816.000.000 0,71
Tüpraş 31.327.441.920 2,43
Bim Mağazalar 28.805.568.000 8,55
Enka İnşaat 28.750.000.000 0,78
Turkcell 28.160.000.000 1,62
İş Bankası (C) 26.909.820.600 0,51
Ereğli Demir Çelik 24.325.000.000 0,85
Ford Otosan 23.721.516.000 5,14
Türk Telekom 22.435.000.000 2,50
ASELSAN 21.124.200.000 1,77
Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,50
İskenderun Demir Çelik 18.473.000.000 1,22
Sabancı Holding 17.118.988.981 0,54
Türk Hava Yolları 16.518.600.000 0,50
Arçelik 12.359.068.869 1,37
Tofaş Oto. Fab. 11.930.000.000 2,99
Anadolu Efes 11.699.999.997 0,97
Vakıflar Bankası 11.175.000.000 0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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