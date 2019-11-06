Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 999 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.486.370.716
|1,42
|Garanti Bankası
|39.732.000.000
|0,77
|Akbank
|36.816.000.000
|0,71
|Tüpraş
|31.327.441.920
|2,43
|Bim Mağazalar
|28.805.568.000
|8,55
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|Turkcell
|28.160.000.000
|1,62
|İş Bankası (C)
|26.909.820.600
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|24.325.000.000
|0,85
|Ford Otosan
|23.721.516.000
|5,14
|Türk Telekom
|22.435.000.000
|2,50
|ASELSAN
|21.124.200.000
|1,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.473.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.118.988.981
|0,54
|Türk Hava Yolları
|16.518.600.000
|0,50
|Arçelik
|12.359.068.869
|1,37
|Tofaş Oto. Fab.
|11.930.000.000
|2,99
|Anadolu Efes
|11.699.999.997
|0,97
|Vakıflar Bankası
|11.175.000.000
|0,38