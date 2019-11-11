Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.641.884.059
|1,41
|Garanti Bankası
|41.076.000.000
|0,80
|Akbank
|38.012.000.000
|0,74
|Tüpraş
|31.928.448.000
|2,49
|Bim Mağazalar
|28.975.584.000
|7,16
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|28.886.000.000
|1,66
|İş Bankası (C)
|27.539.816.400
|0,50
|Ereğli Demir Çelik
|25.200.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|23.721.516.000
|5,14
|Türk Telekom
|23.170.000.000
|2,58
|Aselsan
|21.557.400.000
|1,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.734.000.000
|1,23
|Türk Hava Yolları
|17.664.000.000
|0,47
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,55
|Arçelik
|12.473.942.664
|1,38
|Anadolu Efes
|12.126.315.786
|1,01
|Tofaş Oto. Fab.
|12.000.000.000
|3,01
|Vakıflar Bankası
|11.700.000.000
|0,38