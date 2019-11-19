Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 40 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.050.987.206
|1,52
|Garanti Bankası
|42.798.000.000
|0,83
|Akbank
|40.404.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.728.112.640
|2,47
|Turkcell
|29.436.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.619.809.200
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.639.744.000
|6,83
|Ereğli Demir Çelik
|26.355.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,78
|Ford Otosan
|23.335.515.000
|5,05
|ASELSAN
|22.241.400.000
|1,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.430.400.000
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|18.908.000.000
|1,24
|Sabancı Holding
|18.690.100.008
|0,59
|Arçelik
|13.568.622.356
|1,51
|Anadolu Efes
|12.907.894.733
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|12.250.000.000
|3,07
|Vakıflar Bankası
|12.250.000.000
|0,40