Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.439.012.215
|1,45
|Garanti Bankası
|42.840.000.000
|0,83
|Akbank
|40.092.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.175.513.600
|2,35
|Turkcell
|29.700.000.000
|1,71
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|28.595.000.000
|1,00
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.542.592.000
|6,80
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|22.159.966.500
|4,80
|ASELSAN
|21.591.600.000
|1,81
|İskenderun Demir Çelik
|21.489.000.000
|1,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Türk Hava Yolları
|18.988.800.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.588.079.811
|0,58
|Arçelik
|13.663.224.305
|1,52
|Vakıflar Bankası
|13.000.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|12.753.947.365
|1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|12.220.000.000
|3,06