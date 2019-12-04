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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.439.012.215 1,45
Garanti Bankası 42.840.000.000 0,83
Akbank 40.092.000.000 0,78
Tüpraş 30.175.513.600 2,35
Turkcell 29.700.000.000 1,71
Enka İnşaat 28.850.000.000 0,78
Ereğli Demir Çelik 28.595.000.000 1,00
İş Bankası (C) 27.764.814.900 0,51
Bim Mağazalar 27.542.592.000 6,80
Türk Telekom 24.220.000.000 2,70
Ford Otosan 22.159.966.500 4,80
ASELSAN 21.591.600.000 1,81
İskenderun Demir Çelik 21.489.000.000 1,41
Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50
Türk Hava Yolları 18.988.800.000 0,51
Sabancı Holding 18.588.079.811 0,58
Arçelik 13.663.224.305 1,52
Vakıflar Bankası 13.000.000.000 0,43
Anadolu Efes 12.753.947.365 1,06
Tofaş Oto. Fab. 12.220.000.000 3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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